MetLife Foundation in partnership con Inspiring Girls International per promuovere il focus sulle carriere STEM

La partnership di Fondazione MetLife con Inspiring Girls International si concentrerà sul sostegno alle comunità svantaggiate e meno rappresentate

Milano, 13 febbraio 2023 – MetLife Foundation ha annunciato oggi una partnership biennale con Inspiring Girls International con l’obiettivo di incoraggiare la crescita personale delle donne del futuro, rafforzando la fiducia nelle giovani ragazze e abbattendo gli stereotipi di genere nelle comunità svantaggiate, attraverso la promozione delle carriere in campo Scientifico, Tecnologico, Ingegneristico e Matematico (STEM).

Inspiring Girls International è un’organizzazione benefica globale che si pone l’obiettivo di incrementare le aspirazioni delle giovani ragazze di tutto il mondo mettendole in contatto con modelli di riferimento femminili. Attiva in sei continenti, Inspiring Girls genera cambiamenti locali su scala globale attraverso i suoi collaboratori in 28 nazioni.

L’Italia è uno dei Paesi scelti per lanciare questa partnership, insieme a Regno Unito, Spagna e Polonia. I referenti locali di Inspiring Girls, grazie a un ampio network di oltre 500 scuole su tutto il territorio italiano, coinvolgeranno i volontari di MetLife in conferenze scolastiche, eventi di speed-networking, workshop e attività online per ispirare le ragazze di età compresa tra gli 11 e i 15 anni provenienti da aree svantaggiate affinché acquisiscano la fiducia necessaria per diventare ciò che vogliono nella vita.

Questa partnership fa parte dell’impegno di MetLife Foundation per destinare 150 milioni di dollari e 800.000 ore di volontariato dei dipendenti al sostengo di comunità meno rappresentate e non servite. MetLife Foundation investirà 242.000 di dollari in due anni in programmi in Regno Unito, Spagna, Italia e Polonia, con l’obiettivo di raggiungere più di 3.500 ragazze attraverso circa 550 ore di volontariato nel corso della partnership biennale.

Maurizio Taglietti, General Manager di MetLife in Italia ha dichiarato: “Consentire alle ragazze adolescenti di entrare in contatto con modelli di riferimento che accrescano la fiducia in loro stesse e mettano in luce nuove opportunità è fondamentale. Il 67% delle ragazze ritiene di non avere le stesse possibilità degli uomini quando si tratta di carriera e di opportunità*. Collaborando con Inspiring Girls, MetLife vuole contribuire ad abbattere questi stereotipi di genere nel solco di una tradizione che ci vede da sempre in prima fila sui temi di diversity, equity e inclusion. Anche in Italia stiamo lavorando perché sia una partnership di successo e abbiamo già avuto un’ottima risposta da parte delle dipendenti che desiderano offrirsi come volontarie per infondere fiducia nelle ragazze adolescenti e aumentare l’interesse ai settori STEM dai quali dipendono la crescita economica del Paese in una fase storica tanto ricca di sfide e opportunità”.

Miriam González Durántez, fondatrice e presidente di Inspiring Girls International, ha dichiarato: “La conoscenza è potere e, affinché le ragazze si sentano sicure e informate nelle scelte di lavoro che faranno, devono avere una piena comprensione delle opportunità* a loro disposizione. Per questo motivo sono molto lieta di lanciare la nostra partnership con MetLife nell’area EMEA per aiutare le ragazze a esplorare le opportunità in ambito STEM. Nei prossimi due anni lavoreremo insieme per eliminare gli stereotipi di genere e aiutare le ragazze a realizzare i loro sogni”.

Le giovani delle scuole selezionate parteciperanno a una serie di eventi virtuali e in presenza progettati per creare un coinvolgimento significativo, offrendo allo stesso tempo ai dipendenti MetLife l’opportunità unica di interagire con un'ampia rete di studentesse provenienti da ogni contesto socio-economico.

* Girls Attitude Survey, 2019

MetLife Foundation

Alla MetLife Foundation siamo impegnati a promuovere una mobilità economica inclusiva a vantaggio delle comunità svantaggiate e sottorappresentate di tutto il mondo. Collaboriamo con organizzazioni non profit e forniamo sovvenzioni relative a tre aree strategiche - inclusione economica, salute finanziaria e comunità resilienti - coinvolgendo in iniziative di volontariato i dipendenti MetLife. La Fondazione MetLife è stata istituita nel 1976 per continuare la lunga tradizione di contributi aziendali e di coinvolgimento della comunità. Dal 1976, MetLife Foundation ha erogato oltre 900 milioni di dollari per il rafforzamento delle comunità in cui MetLife è presente. Per saperne di più sulla Fondazione MetLife, visitate il sito www.MetLife.org.

MetLife, Inc. (NYSE: MET), attraverso le sue filiali e società controllate (“MetLife”), è uno dei gruppi leader a livello mondiale nel settore dei servizi finanziari ed offre assicurazioni, rendite, employee benefits e risparmio gestito per aiutare i propri clienti privati ed istituzionali e costruire un futuro più rassicurante. Fondata nel 1868, opera in oltre 40 Paesi e si posiziona tra i leader di mercato negli Stati Uniti, in Giappone, America Latina, Asia, Europa e Medio Oriente. Maggiori informazioni su www.metlife.com

MetLife in Italia opera nel business della protection e offre soluzioni assicurative nel ramo vita, malattia e infortunio per clienti di banche, finanziarie, aziende del largo consumo, dipendenti di grandi società, imprese medio-piccole e famiglie. Maggiori informazioni su www.metlife.it.

Inspiring Girls International

Inspiring Girls International è un’organizzazione benefica che si dedica ad incrementare le aspirazioni delle ragazze di tutto il mondo mettendole in contatto con figure femminili di riferimento provenienti da tutti i settori della vita. Introduciamo le ragazze all’intera gamma di carriere e opportunità della vita, con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere e di consentire alla prossima generazione di donne di essere tutto ciò che desiderano. Per maggiori informazioni visitate il sito: inspiring-girls.com