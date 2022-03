Metodi futuristici per sogni antichi

Una rinnovata ambizione di vivere in armonia con la Natura trova la sua rappresentazione in architetture sostenibli e smart, progettate per essere in armonia con i territori, anche quelli più inospitali. In questo senso tra le ispirazioni più suggestive di Expo Dubai 2020 c'è quella dell'Olanda che propone di creare lussureggianti regge verdi in un Paese dal clima desertico, grazie a un innovativo sistema che permette di estrarre dall'aria del deserto oltre mille litri di acqua al giorno da usare per coltivare piante, verdure e funghi. Un micromondo autosufficiente riproducibile anche in altre aree inospitali della Terra. In ottica green anche il padiglione Singapore, dove 170 mila piante ricreano il microclima tropicale.

