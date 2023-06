Metsola a Roma, tra un impegno e l'altro pausa gastronomica in un ristorante del centro

Pausa in stile vacanze romane per Roberta Metsola. La presidente del Parlamento europeo, in questi giorni nella Capitale per visite istituzionali, si è concessa una pausa nel ristorante Le Cave di Sant'Ignazio da Sabatino, in pieno centro storico, per un pranzo a base di calamari fritti, focacce e antipasti misti. In compagnia di tre persone, si è fatta coccolare dalle tre sorelle titolari dello storico ristorante, già scelto più volte dai Reali del Belgio e l'anno scorso per una cena dal consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan dopo aver incontrato l'emissario cinese Yang Jiechi.

Metsola, all'indomani dell'incontro a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui principali temi europei, a partire da migrazioni, Ucraina, economia, anche in vista del Consiglio Europeo del 29-30 giugno, si è seduta a un tavolo da sei, con la scorta accomodata in un tavolino non lontano e agenti in borghese in tutta piazza Sant'Ignazio. La Presidente del Parlamento europeo si è intrattenuta con una delle titolari, Luigina, parlando del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, cui aveva riservato parole piene di rispetto alla sua morte. "Non lo conoscevo bene, ma le meritava" ha detto accomodandosi al tavolo. Discreta, semplice e sorridente, si è goduta il pranzo prima di riprendere i tanti impegni che, sorride con i ristoratori, sono il segreto della sua linea impeccabile. "Ieri ho incontrato il premier Meloni - racconta ai titolari delle Cave di Sant'Ignazio - ora un cambio veloce prima di andare alla Farnesina e stasera in piazza del Campidoglio per il premio Agnes".

Camicia di seta e pantaloni bianchi, abbinati a un paio di scarpe basse, si concede "solo per un brindisi" un bicchiere di prosecco grigio di Eugenio Collavini. E poi focaccia e antipasti, fritto di calamari, sorbetto e gli immancabili biscottini della casa. "Roberta Metsola venne qui già prima di diventare presidente del Parlamento europeo e le augurammo di vincere", ricordano all'Adnkronos Loreta e Lugina, due delle sorelle titolari del ristorante. "I miei suoceri festeggiarono qui i 50 anni di matrimonio e ci tornarono per festeggiare i 70 anni di mia suocera" ha rivelato Metsola prima di posare per una foto ricordo in compagnia di Luigina, Loreta, Aurora e il fratello Lorenzo. (di Silvia Mancinelli)