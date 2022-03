Mfe, sale in tedesca Prosieben e valuta delisting per controllata in Spagna

Mfe-Mediaforeurope in movimento sulla partecipazioni all'estero. Il gruppo televisivo, la ex Mediaset, ha annunciato di aver superato il 25% dei diritti di voto nel gruppo tedesco Prosiebensat1 e ora è in corso un consiglio di amministrazione per valutare le strategie per la controllata Mediaset Espana. Mfe ha annunciato di aver superato attraverso acquisti sul mercato azionario la soglia del 25% dei diritti di voto di Prosiebensat.1 Media in vista dell’assemblea degli azionisti, che si terrà il prossimo 5 maggio per rinnovare una parte dei componenti del supervisory board. A inizio mese la società aveva chiesto all'Antitrust tedesca, la Bundeskartellamt, l'autorizzazione a superare la soglia di partecipazione del 25% del capitale del gruppo tedesco, e ora potrebbe arrivare al 29,9%, limite della soglia d'Opa.

Mfe guarda a Prosiebensat1 come un alleato nel proprio progetto di consolidamento del mercato della tv generalista europea, con l’obiettivo anche di contrastare l’espansione dei giganti come Netflix e Amazon. E punta a contare alla prossima assemblea dei soci, sia sul fronte del management che delle strategie.

Intanto è in corso un consiglio di amministrazione di Mfe per valutare la propria strategia sulla partecipazione in Mediaset Espana, di cui detiene il 55,7%. Secondo indiscrezioni di stampa, Mfe potrebbe procedere a rilevare le quote della controllata non ancora in suo possesso e procedere poi al delisting. A Piazza Affari il titolo Mfe B ha segnato un balzo del 4,54% e Mfe A dell'1,39%. Alla Borsa di Madrid la Cnmv, la Consob spagnola, ha sospeso le contrattazioni di Mediaset Espana, congelata in rialzo del 2,3%, mentre a Francoforte Prosiebensat1 ha guadagnato il 3,22%.