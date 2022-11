MG, Bergamo: “Noleggio carrelli elevatori e piattaforme aeree, trend in crescita”

Il noleggio di mezzi operativi è la soluzione ideale per le aziende che necessitano di risorse moderne e prestanti, esternalizzando tutti i costi di gestione

Verdello ( BG) 25 novembre 2022. Carrelli elevatori e piattaforme aeree sono mezzi indispensabili nei settori produttivi per la loro versatilità e prestazioni sempre più elevate in diversi contesti operativi, permettono di ottimizzare produttività, efficienza e sicurezza degli operatori sul lavoro, argomento quest’ultimo, tristemente noto ai fatti di cronaca quotidiana.

“Il noleggio è senza dubbio una valida alternativa per le imprese che desiderano strutturare una logistica performante a costi più contenuti, soprattutto quando un budget limitato possa ostacolare l’acquisto di più macchinari”, afferma Giovanni Maffeis, titolare della MG di Verdello, in provincia di Bergamo. “Ovviamente questa non è una regola standard per tutti, ma il trend generale evidenzia un crescente incremento del noleggio rispetto all’acquisto, opzione che resta comunque sempre valida grazie alla formula ‘prova poi acquista’, attraverso la quale è possibile testare le funzionalità dei macchinari noleggiati per poi decidere di integrarli nella propria flotta interna”.

MG è un’azienda bergamasca che vanta un background ultra trentennale nel settore del noleggio di carrelli elevatori, piattaforme aeree, furgoni, auto e van, sia nuovi che usati. L’azienda affianca le imprese in tutte le fasi, con un servizio di consulenza personalizzato nell’individuare, di volta in volta, la soluzione più vantaggiosa in ogni contesto produttivo e di logistica, garantendo un puntuale servizio di manutenzione grazie a personale qualificato in modo specifico.

“Quello della logistica è un settore strettamente correlato all’innovazione, quando infatti i macchinari sono datati e usurati i livelli delle prestazioni diminuiscono e il numero di interventi di manutenzione aumenta parallelamente ai costi. I vantaggi del noleggio in questo senso sono molteplici”, sottolinea Maffeis. “Sul piano finanziario, il beneficio più rilevante è un esborso iniziale molto inferiore rispetto all’acquisto, con tariffe predeterminate e fisse che comprendono interventi di assistenza e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, per assicurare il buono stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, incluse tutte le pratiche di certificazione nel rispetto delle disposizioni di legge. Le verifiche periodiche, inoltre, sono a carico del fornitore che provvede anche a sostituirli in caso di malfunzionamento, garantendo alle aziende di abbattere i costi di gestione, evitando fermi operativi e mantenendo la Business Continuity”.

Conoscere dove poter reperire proposte di valore per le specifiche esigenze diventa un bisogno primario per gli imprenditori. Questo perché, per operare con efficienza e in sicurezza, occorre avvalersi di strumentazioni di ultima generazione. MG è una realtà strutturata e dinamica che dispone di mezzi, persone e competenze in grado di garantire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto; grazie al suo vasto background nel settore, è attiva per promuovere le migliori pratiche per l’utilizzo di piattaforme aeree e carrelli elevatori attraverso eventi di formazione e informazione degli operatori, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Per sopperire alle vigenti norme di sicurezza, l’azienda MG ha allestito il ‘campo prova permanente’, un’area dedicata alla sicurezza nelle aziende, effettuando corsi di formazione specifica indispensabili per prevenire gli infortuni nei luoghi di lavoro: corsi per carrellisti, corsi per piattaforme aeree, corsi per lavori in ambienti confinati, corsi sull’uso di DPI terza categoria anticaduta e corsi per lavori in quota.

Contatti:

https://www.mgcarrelli.it