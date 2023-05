MG Cyberster: in arrivo una roadster completamente elettrica

In occasione del Salone dell’Auto di Shanghai 2023, MG presenta la nuova Cyberster, una roadster completamente elettrica

MG presenta al Salone dell’Auto di Shanghai la nuova Cyberster, l’iconica roadster a zero emissioni. Un’auto sportiva con performance uniche nel suo genere, una scoperta che è pronta a portare nuovamente il marchio “inglese” nel segmento delle due posti emozionanti e coinvolgenti.

Un motore elettrico e una tecnologia all’avanguardia MG con la Cyberster rispolvera il suo DNA del passato, puntando al coinvolgimento.

Un frontale allungato, un muso basso e superfici sinuose, anche le porte ad apertura verticale e il design posteriore Kammback sono punti di forza di una scoperta che è pronta a sbarcare e ad aggredire il mercato europeo.

MG Cyberster sarà commercializzata in Europa e nel Regno Unito a partire dall’estate 2024.

Un debutto quello della roadster elettrica che dà inizio alle celebrazioni del 100° anniversario del brand.

Carl Gotham, Advanced Design Director del Design Studio della compagnia a Londra, Marylebone, ha dichiarato: "La nostra intenzione era quella di creare una roadster completamente nuova, pronta per una nuova generazione di guidatori di auto sportive e che aprisse un nuovo capitolo per MG audace e avvincente.

L’obiettivo di Cyberster era quello di creare un design che fosse rispettoso dell'illustre passato del marchio e che ne riportasse in auge la vena sportiva, pur avendo assolutamente chiaro che doveva guardare al futuro, essere moderna esattamente come le MG di oggi, completamente in sintonia con la rapida transizione verso i veicoli elettrici".