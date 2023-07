MG Motor: nuovo look per la MG HS e EHS

MG Motor aggiorna la MG HS e EHS.

Si posizionano nel segmento C, due SUV che sia in Europa che sul mercato italiano sono state molto apprezzate per via dell’elevato “value for money” che le caratterizza, un restyling che consente alle best seller di casa MG Motor di essere ancora più competitive, conservando lo stesso prezzo.

Venduta in oltre 10.800 unità nei primi cinque mesi del 2023, la quota di mercato di MG raggiunge i due punti percentuali, ottima anche la risposta nel comparto fleet e noleggio, la SAIC Motor Italy detiene stabilmente l’1,8% di quota B2B.

La MG HS è un C SUV dal look contemporaneo lungo 4,619 metri, largo 1,876 metri, alto 1,685 metri e con un passo di 2,720 metri. Due gli allestimenti disponibili sul mercato italiano: Luxury e Comfort.

Il restyling ha comportato un aggiornamento del frontale dotato di gruppi ottici a LED della SAIC Light Technology, di serie su tutti gli allestimenti. Gli indicatori di direzioni sono dinamici, presente una protezione sottoscocca che rimanda alla sportività storica del marchio.

Sulle nuove MG HS e EHS Plug-In Hybrid sono disponibili i cerchi da 18 pollici a cinque razze dal look con pneumatici 235/50 R18 97W, novità anche per le tinte carrozzeria, arriva la nuova Iron Oxide Grey.

Il sistema d’infotainment dispone di un hardware aggiornato, ha una grafica più funzionale e una risposta più pronta.

Nuove MG HS e EHS: motorizzazioni benzina e ibride plug-in

La MG HS è disponibile unicamente con motore 4 cilindri in linea Turbo GDI benzina da 162 cavalli con cambio manuale a 6 rapporti o in alternativa con trasmissione automatica doppia frizione a 7 rapporti.

La EHS abbina al propulsore 1.5 Turbo GDI un motore elettrico da 90 kW di potenza, la batteria è da 16,6 kWh, la potenza complessiva è di 258 CV, le emissioni sono pari a 43 gr Co2/km. Disponibile un cambio intelligente a dieci velocità.