'Mi curo di te' a Montalbano Elicona

Si è svolta oggi nell'aula consiliare del Comune di Montalbano Elicona una tappa dell'iniziativa 'Mi Curo di Te' , che prevede incontri organizzati dall'Ufficio Covid 19 di Messina, con l'obiettivo di sensibilizzare alla vaccinazione in età pediatrica e nei giovani e per una corretta informazione sui vaccini e la prevenzione dal Covid 19. All'incontro, tenuto da un team di pedagogisti e psicologi dell''Ufficio Covid 19 di Messina, hanno partecipato diversi rappresentanti del Comune, semplici cittadini e il sindaco di Montalbano Elicona Filippo Taranto. L'iniziativa si è svolta in presenza e anche su una piattaforma digitale per permettere la partecipazione di una platea più ampia. "Con questo progetto - ha spiegato il commissario per l'emergenza Covid 19 Alberto Firenze - vogliamo informare e sensibilizzare minori, genitori e famiglie sui benefici della vaccinazione orientando una scelta consapevole e creando un vero e proprio modello di comunicazione con l'obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini. La nostra mission è quella di garantire la diffusione di informazioni corrette e omogenee nelle diverse realtà territoriali e favorire la costruzione del rapporto di fiducia con l'utenza, elemento fondamentale per l'adesione alle vaccinazioni".