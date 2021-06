Miami, crolla palazzo di 12 piani: si temono molte vittime

Una palazzo condominiale di 12 piani è parzialmente crollato questa mattina a Miami. L'edificio sorgeva su Collins Avenue a Surfside, riferiscono fonti dei soccorsi della contea di Miami-Dade citate dai media locali. Sul posto sono accorsi decine di squadre di soccorso della contea e delle città circostanti. La autorità locali non hanno ancora confermato se ci sono morti e feriti, ma secondo un vigile del fuoco sul posto ci sarebbero molte vittime.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X