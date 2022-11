Miami Heat e $XCN insieme nel Web3

I Miami Heat, iconica società di pallacanestro statunitense che milita nel campionato NBA, ha comunicato di aver siglato un accordo di sponsorizzazione con Chain. Inserendosi in un settore dalle grandi potenzialità, il sodalizio sportivo ha infatti scelto la piattaforma, specializzata nella produzione di codici crittografici e nello stoccaggio di dati in cloud, come partner infrastrutturale per lo sbarco nel Web3. I mercati hanno reagito alla notizia premiando il token $XCN, che ha raggiunto le migliori prestazioni degli ultimi mesi.