Miami, palazzo crollato: ancora 99 dispersi

Continuano i lavori dei soccorritori dopo che ieri è parzialmente crollato un palazzo di 12 piani a Miami. L'edificio, nel complesso Champlain Towers, si trova nella zona di Surfside, nella contea di Miami-Dade. "Non molliamo - ha detto il sindaco Charles Burkett in dichiarazioni riportate dalla Cnn - Negli Stati Uniti gli edifici non crollano in questo modo. E' una catastrofe". Il bilancio riportato dalla Abc parla sempre di tre morti e 99 dispersi, mentre la Cnn riferisce di almeno un morto, 99 dispersi e 102 persone ritrovate. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il crollo.