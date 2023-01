Micalizzi (Consitalia Sicilia): "Stop immediato utilizzo monopattini'' - Video

"Abbiamo presentato una pec dove invitiamo a sospendere immediatamente l’attività di utilizzo dei monopattini elettrici in strade urbane ed extraurbane visto che non sono da considerarsi mezzi di trasporto e non hanno nessun requisito minimo di sicurezza e rappresentano pericolo per l’incolumità pubblica per i cittadini". Lo afferma in una intervista all’AdnKronos Fabio Micalizzi, Presidente di Consitalia Sicilia. "Abbiamo diffidato l’amministrazione a provvedere con immediatezza - annuncia - e ci riserviamo di depositare un esposto denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Catania. La stessa diffida la invieremo a breve a tutte le altre amministrazioni comunali dell’Isola e negli altri Comuni italiani".

"Consitalia, con questa attività - dice infine Micalizzi - vuole manifestare attenzione e tutela per i cittadini utenti. Non è possibile vedere circolare senza alcun controllo questi monopattini a tutte le ore del giorno in tutte le strade, compresi sensi vietati, tangenziali, in strade pericolosissime e nessuno interviene". "Oltre allo schifo di vedere tutti questi monopattini abbandonati in tutte le strade anche in prossimità di curve ed incroci pericolosi", conclude.

(di Francesco Bianco)