Michel Rolland lancia un nuovo blend in stile bordolese di uve da tre diversi continenti

Nuova partnership tra Rolland e l'investitore sudafricano di origine canadese, Travis Braithwaite. La volontà è di "mettere in evidenza i terroir del mondo e il modo in cui si interconnettono”.

Secondo The Drinks Business il celebre consulente enologico Michel Rolland ha lanciato un vino rosso premium in stile bordolese con uve provenienti da tenute in tre diversi continenti che sarò rilasciato il prossimo mese con l'annata 2016. Il progetto risale al 2012, con l'uscita inaugurale dell'annata 2015 in piccolissime quantità (solo 2.250 bottiglie a livello globale) lo scorso settembre. L'annata 2016 (di nuovo, solo 2.500 bottiglie,) sarà rilasciata durante VinExpo Singapore a maggio, al prezzo di € 500 a bottiglia.

Il blend comprende Cabernet Sauvignon della Napa Valley, Merlot della Rive Droite a Bordeaux, Petit Verdot della Dehesa del Carrizal 'Vino de Pago' in Spagna, Cabernet Franc di Helderberg, Sudafrica e Malbec della Uco Valley in Argentina, prodotti e invecchiati in botte nella loro regione di origine, prima di essere trasportati via nave in singoli contenitori a doppia parete di acciaio inossidabile nella Napa Valley per poi essere assemblati. “Questo è un vino prodotto da secoli di conoscenze e competenze provenienti da alcune delle regioni più antiche del mondo. E ogni varietà è focalizzata individualmente e creata dal terroir più adatto alla sua crescita".

Secondo l’importatore britannico IG Wines, ha il potenziale per diventare un "vino icona”.

Adnkronos - Vendemmie