Giornalista professionista dal 2022, Michele Antonelli fa parte della redazione milanese dell’Adnkronos. Si è laureato in Lettere moderne discutendo una tesi in Storia della lingua e ha frequentato la scuola di giornalismo della Luiss, a Roma, dal 2019 al 2021.

In Adnkronos dal 2024, si occupa principalmente di sport e ha seguito da inviato le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, raccontando le gare a cinque cerchi nelle sedi di Bormio e Livigno. In precedenza ha lavorato per La Gazzetta dello Sport, scrivendo soprattutto di calcio.