Michelin CrossClimate: nuove dimensioni per il pneumatico all season

Michelin CrossClimate è un pneumatico all season che risponde agli imprevedibili cambiamenti climatici. Il suo grande successo sul mercato è dovuto propria alla sua validità ed efficacia in tutte le situazioni e condizioni di guida, a partire dal 2015 la domanda è cresciuta del 200%,

Secondo una recente analisi realizzata da 3BMeteo, nel periodo 2009 - 2023, sono diminuite le nevicate ma al tempo stesso sono aumentati i periodi dove la temperatura presenta medie inferiori a 5°: il Michelin CrossClimate da questo punto di vista, si dimostra la scelta vincente.

Una soluzione pratica e conveniente per l’automobilista che utilizza l’auto per ogni occasione, l’Italia per la particolare conformazione del suo territorio presenta una molteplice varietà di temperature, precipitazioni e altitudini.

Silve Vergani, Direttrice Marketing B2C Michelin Italia afferma che il Michelin CrossClimate 2 è la soluzione più sicura e vantaggiosa per chi guida in località con temperature vicino o sotto lo zero e con frequenti nevicate, un pneumatico che in numerosi test effettuati su asfalto bagnato, asciutto o innevato.

Michelin CrossClimate: tre nuovi prodotti negli ultimi 18 mesi

Michelin ha presentato negli ultimi 18 mesi tre nuovi prodotti appartenenti alla famiglia CrossClimate: il CrossClimate 2, il CrossClimate 2 SUV e il CrossClimate Camping.

Per i veicoli commerciali il produttore francese di pneumatici ha lanciato un nuovo prodotto, il Michelin Agilis CrossClimate, che nasce per equipaggiare i veicoli commerciali, un fascia di mercato in forte crescita negli ultimi anni, grazie alla grande richiesta di prodotti online.

Prodotti quasi 5 milioni di pneumatici CrossClimate

A distanza di 8 anni dal lancio, il Michelin CrossClimate si conferma anche nel 2022 come lo pneumatico all season più venduto nel nostro paese.

Per il 2023, Michelin amplierà l’offerta del CrossClimate, offrendo soluzioni da 21 e 22 pollici anche per SUV.