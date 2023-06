Michelin firma un accordo per l’acquisizione di TRK

Fornire soluzioni e servizi per grandi flotte, Michelin Connected Fleet acquisisce il 100% del capitale della TRK.

Il Gruppo Michelin ha recentemente firmato un accordo per l’acquisizione della TRK, azienda specializzata nella fornitura di servizi per flotte.

Prosegue così il piano strategico del produttore di pneumatici, il suo continuo investimento in soluzioni connesse per le flotte avviene attraverso la Michelin Connected Fleet.

Acquisirà il 100% del capitale di TRK, Michelin aggiunge l’Italia al suo sviluppo internazionale in Europa, consolidando al tempo stesso anche posizioni da leadership nelle Americhe, Africa e Oceania.

L’acquisizione della TRK consentirà di accelerare lo sviluppo di nuovi servizi e soluzioni connesse per flotte di mezzi pesanti, sia nel campo dei trasporti che della logistica, ma anche e soprattutto nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, quest'ultimi rappresentano una soluzione intelligente e valida per le consegne dell’ultimo miglio nella catena del freddo.

Michelin Connected Fleet collega oltre 660 mila veicoli in tutto il mondo

Una soluzione avanzata che consente ai noleggiatori ma anche alle grandi aziende, di avere a disposizione di strumenti e informazioni che permettono di gestire facilmente il proprio parco mezzi su base giornaliera, il fine è quello di trasformare l’efficienza operativa con una gestione sostenibile delle flotte, rendendo così la mobilità sempre più sicura e rispettosa dell’ambiente.

Ridurre i costi di gestione delle flotte, aumentare la produttività, migliorare la sicurezza dei conducenti e dei veicoli, la mappa di Michelin Connected Fleet è chiara e realizzabile in linea con le esigenze di mobilità dei clienti e fornitori di servizi.

Gilson Santiago, Managing Director di Michelin Connected Fleet: “L’acquisizione di TRK consentirà a Michelin Connected Fleet di arricchire i propri servizi e soluzioni connesse alle flotte in Europa e di innovare ulteriormente nel settore dei pneumatici, in particolare in Italia, un mercato con un grande potenziale”.