Michelin presenta ben 24 nuove gamme di prodotti nel mondo delle bici

Il mercato delle biciclette e delle e-bike è in forte crescita, superando per la prima volta la soglia dei 22 milioni di unità, e Michelin ha deciso di entrare con prepotenza in questo settore con una gamma completa che prevede il lancio, entro il 2028, di oltre 24 gamme destinate al mercato delle biciclette premium, strada, MTB, Gravel e City. Quattro delle quali sono subito disponibili.

L’andamento positivo del settore ha generato una crescita strutturale in Europa anche nel mercato dei pneumatici che, tra il 2019 e il 2021, ha segnato un incremento dei volumi del 18%, per poi stabilizzarsi tra 2021 e il 2022.

Il mercato delle due ruote è destinato ad aumentare ancora con una crescita previsionale dal 2024 al 2028 stimata al 4% l’anno.

Michelin sul mercato sarà immediatamente presente con MICHELIN Power Adventure, un battistrada con design ibrido, pensato per i ciclisti che pedalano l'80% su strada ed il 20% sui sentieri; MICHELIN Power Cup specifico per un uso stradale; la gamma Michelin XC dedicata al Cross Country suddivisa in due sottoprodotti distinti da pneumatici Racing Line, sviluppati da ciclisti professionisti per offrire alte prestazioni in gara, e Performance Line, che offrono un buon rapporto qualità/prezzo.