Michelin: sostenibilità e trasformazione

Trasformazioni strategiche in atto per il Gruppo Michelin: nello stabilimento di Cuneo si è svolta la prima edizione dell’International Media Day.

Michelin in occasione della prima edizione dell’International Media Day ha ribadito il suo impegno per l’ambiente. Due grandi trasformazioni strategiche in atto per il Gruppo francese, entro il 2050 tutti i suoi pneumatici saranno realizzati con il 100% di materiali sostituibili.

Negli ultimi anni il mercato automobilistico ha subito un profondo cambiamento, veicoli sempre più pesanti, confortevoli e sicuri che utilizzano pneumatici di sempre maggiori dimensioni, a tal proposito Michelin ha ridotto la resistenza al rotolamento dei suoi prodotti, nel 2021 la tecnologia delle sue gomme ha consentito un risparmio di 3,4 miliardi di litri di carburante, evitando l’emissione di 8,7 milioni di tonnellate di CO2 rispetto al 2010.

Entro il 2030, Michelin migliorerà ulteriormente l’efficienza energetica dei suoi pneumatici. Altro tassello importante nella sua strategia di cambiamento e di sostenibilità è lo sviluppo di pneumatici All Season in Europa, secondo le previsioni del Gruppo Michelin, nei prossimi anni, in questo mercato, si prevede una crescita di oltre l’11%, dovuto principalmente ai cambiamenti climatici in atto, all’evoluzione delle normative europee e allo sviluppo di flotte e leasing.

Michelin: pneumatici per auto elettriche

Le auto elettriche riscuotono sempre un maggior consenso in Europa, un pneumatico per EV deve essere longevo, in grado di sopportare l'abbondante coppia del veicolo, deve avere una bassa resistenza al rotolamento e infine deve avere una capacità di carico elevata per sostenere il peso delle batterie.

Fondamentale nello sviluppo di pneumatici per auto elettriche è il rumore, il 70% del rumore generato dall’avanzamento di una EV è generato non più dal motore.

Florent Menegaux, CEO di Michelin: "Michelin è in continua trasformazione. Affronteremo le sfide poste da un mercato dei pneumatici in evoluzione grazie a uno strumento industriale sempre più innovativo, più rispettoso dell'ambiente e dove le persone giocano un ruolo chiave. La cultura dell'innovazione dei team Michelin consente al Gruppo di anticipare e inventare soluzioni ogni giorno, per soddisfare le aspettative dei propri clienti e della società. Siamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi strategici: dentro, intorno e oltre il pneumatico”.