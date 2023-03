L’ospedale milanese ha ospitato “Nuove frontiere del trattamento farmacologico delle MICI” organizzato dalla struttura sanitaria in collaborazione con l’associazione pazienti AMICI Onlus e con il supporto non condizionato di Nestlé Health Science. Un panel di esperti si è messo a disposizione di pazienti e caregiver, per rispondere alle loro domande e delineare uno scenario a 360° sulle MICI e sul loro trattamento dall’età pediatrica all’età adulta.