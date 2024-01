Microbiota e infertilità. Un rapporto tutto da chiarire

Secondo dati ufficiali ricavati dalla letteratura scientifica di settore, in un arco temporale di 20 anni il problema dell’infertilità nel mondo ha riguardato da una media di 42 milioni di coppie, stimate nel 1990, ad una media di 48,5 milioni di coppie nel 2010. Tutto questo a fronte di progressi significativi che pure sono stati compiuti nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi riproduttivi. Tra questi ultimi, alcuni sfuggono a qualunque tipo di spiegazione, caratterizzandosi per l’oggettiva mancanza di un quadro patologico sul quale intervenire. Si parla in questi casi di infertilità idiopatica o sine causa, condizione nella quale non sono riscontrabili in alcuno dei due partner malattie o comunque anomalie effettivamente in grado di impedire il concepimento. Eppure anche in quest’ambito, a fronte di un’apparente inspiegabilità del mancato concepimento, numeri crescenti di evidenze sembrano accreditare il ruolo tutt’altro che remoto dei batteri del microbiota intestinale. Certamente se ne parla e tanti sono i contributi che, in termini meramente divulgativi il web offre agli internauti; ma, “sul campo”, sembra non esserci corrispondenza tra una teoria capace pure di sorprendere e una prassi che spesso dissolve le premesse nella comune ordinarietà della routine. Ecco che allora, sul punto ‘infertilità e microbiota’, gli interrogativi si inseguono: è possibile calare nella realtà le premesse scientifiche secondo le quali un microbiota intestinale alterato può ostacolare ed impedire una gravidanza? Ed è solo il microbiota intestinale, o non anche le comunità microbiche vaginali, a giocare in quest’ambito un ruolo chiave? E’ possibile fare in modo che i collegamenti tutt’altro che ipotetici tra batteri intestinali e ormoni sessuali femminili, possano correttamente entrare nelle dinamiche applicative dei processi di fecondazione? E’ possibile inserire le straordinarie risorse della metagenomica e della metabolomica nelle prassi operative non sempre fruttuose di un percorso che, a giovani coppie alla ricerca di un figlio, spesso costano tanto denaro e tante sofferte delusioni?

Quello dell’infertilità idiopatica, cioè non riconducibile ad una causa accertabile e che spesso non risponde ai ripetuti tentativi di procreazione medicalmente assistita, è un capitolo aperto sul quale occorre fare chiarezza con serietà e competenza.

