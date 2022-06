Microcredito, incontro cardinale Gambetti-Baccini su profilo economico e sociale Enciclica 'Fratelli Tutti'

Si svolgerà oggi, alle 17 nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto a Roma, l'evento 'Sorella economia - Il profilo sociale dell'enciclica 'Fratelli Tutti'', durante il quale Sua Eminenza il Cardinal Mauro Gambetti, il più giovane Cardinale italiano della Curia Romana, già Custode del Sacro Convento di Assisi e oggi Vicario del Papa per la Città del Vaticano, Arciprete della Basilica e Presidente della Fabbrica e di San Pietro, presenterà alla Camera il profilo economico e sociale dell’Enciclica di Papa Francesco, davanti a un uditorio di alto e ampio spessore istituzionale e internazionale.

Durante l'evento verranno affrontate le ragioni che hanno spinto il Santo Padre ad affrontare il tema di un'economia solidale e allo stesso tempo sostenibile, contemplando gli strumenti propri dell'economia sociale di mercato, tra cui lo stesso Santo Padre Francesco cita il Microcredito e la Microfinanza come esperienze da valorizzare. L'evento promosso dall' Ente Nazionale per il Microcredito vuole entrare nel merito di un messaggio forte e profondo come quello del Santo Padre per non lasciare indietro nessuno e per valorizzare lo strumento micro creditizio come possibilità di un'economia reale che possa valorizzare il capitale umano attraverso quella finanza etica ed inclusiva che produce bene comune, economia sostenibile, nuova linfa per il sistema Paese.

"In una congiuntura di guerra, crisi economica e crescita della sfiducia, l’Enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, costituisce un generatore di speranza e una via d’uscita verso il futuro. L'ente Nazionale per il Microcredito si pone come interlocutore primario ed interprete delle necessità dei non 'bancabili' che possano trasformare la propria condizione e diventare imprenditori attraverso l'educazione finanziaria e il sostegno dello Stato che ne garantisce l'accesso al credito, per una finanza di impatto che sia davvero efficace e che, ascolteremo dal Cardinal Gambetti, può essere una risorsa da utilizzare al meglio", dichiara Mario Baccini, Presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito.

Introdurrà l’evento il giornalista e docente di Geopolitica Vaticana, Piero Schiavazzi. All’iniziativa, promossa dall’Ente Nazionale per il Microcredito, hanno aderito deputati e senatori dell’intero arco parlamentare: i Vicepresidenti della Camera dei Deputati, Andrea Mandelli e Ettore Rosato; il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà; il Vicesegretario e il Capogruppo del Partito Democratico, Giuseppe Provenzano e Debora Serracchiani; il Capogruppo al Senato e il Vicecapogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Mariolina Castellone e Valentina D’Orso; il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida; il Capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli; il Vicecapogruppo della Lega, Alessandro Pagano; Pier Luigi Bersani e Stefano Fassina per Liberi e Uguali; il Capogruppo di Coraggio Italia, Marco Marin, e il Vicepresidente del Gruppo Misto, Maurizio Lupi. E inoltre Giudici Costituzionali e alti funzionari dello Stato (il Ragioniere Generale, Mazzotta, e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini); Presidenti di Enti Pubblici (Tridico, Inps) e dirigenti di organizzazioni imprenditoriali e sindacati, ambasciatori dei cinque continenti, dagli Usa all’Iran.