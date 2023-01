Microsoft in down, problemi di accesso a servizi Teams e Outlook

Si riscontrano alcuni problemi nell'accesso a diversi servizi Microsoft come Teams o la messaggistica di Outlook nel mondo. Migliaia di utenti, rileva il sito Web di monitoraggio Downdetector, hanno segnalato problemi con Outlook, Microsoft 365 e XBox Live questa mattina. Microsoft Teams in un tweet ha spiegato che era stato identificato "un potenziale problema di rete e stiamo rivedendo la telemetria per determinare i prossimi passaggi per la risoluzione dei problemi".

La società ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni secondo cui i seguenti servizi sono stati interessati: Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Graph.