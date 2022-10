Midea presenta a livello mondiale il concept TESSERACTION, efficiente dal punto di vista energetico, per creare un'esperienza di eco-comfort intelligente della climatizzazione

NORIMBERGA, Germania, 13 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Midea Group (000333SZ), leader mondiale nella produzione di elettrodomestici, lancerà un concept esclusivo che combina comfort ed efficienza energetica, TESSERACTION, al Chillventa 2022, la principale mostra al mondo per la tecnologia di refrigerazione. Creato in esclusiva da Midea, TESSERACTION è un concept che integra le tecnologie iper-dimensionali per creare un'esperienza intelligente eco-comfort di climatizzazione residenziale.

In qualità di pioniere nel miglioramento dell'efficienza energetica dei condizionatori d'aria, Midea ha dimostrato un impegno di lunga data nella creazione di un sistema di risparmio energetico innovativo per gli utenti globali senza sacrificare il loro senso di comfort e condividendo la ricerca di uno stile di vita efficiente, confortevole e sostenibile dal punto di vista energetico. In quest'ottica, Midea ha creato TESSERACTION.

TESSERACTION è un concept in continua evoluzione, in quanto Midea non smette mai di esplorare le possibilità di mantenere sia il comfort degli utenti che l'efficienza energetica. Questo concept è alimentato da vari punti di forza tecnici, che vanno dai componenti della macchina al controllo mediante algoritmo intelligente. Ad oggi, Midea ha presentato i suoi quattro pilastri principali: sistema di compressori Powerplus, progettazione estesa di condotti d'aria, Hyper Grapfin e controllo algoritmo infinito.

Il sistema di compressori Powerplus ospita un compressore per inverter dotato di magneti a terre rare per creare un campo magnetico 12 volte più forte dei suoi predecessori. Il rilevamento a doppio modello del legame di flusso prevede le posizioni del rotore e fornisce la corrente precisa necessaria per mantenere il rotore in funzione con una perdita di energia minima, aumentando l'efficienza energetica dell'8%. Ciò è possibile perché il compressore può funzionare a una frequenza bassa e stabile grazie al coordinamento dell'algoritmo di ottimizzazione della compensazione della coppia e al posizionamento della tensione bus adattiva. In questo modo, una volta rilevato che la temperatura ideale è stata raggiunta, l'AC manterrà la temperatura con un consumo energetico minimo.

In termini di Progettazione del condotto d'aria, Midea ha ottimizzato le sue unità sia all'interno che all'esterno. L'efficienza dei componenti nell'unità esterna, come la ventola a lama inclinata e la staffa silenziosa, è stata migliorata per consentire un flusso d'aria più fluido, riducendo in tal modo il consumo energetico e migliorando l'efficienza energetica. Inoltre, ispirato al design del profilo aerospaziale, la griglia è stato riprogettata per ridurre la resistenza all'aria, consentendo un flusso d'aria più fluente e una maggiore efficienza energetica.

Hyper Grapfins sono alette innovative con un rivestimento speciale. Tra i rivestimenti anti-corrosione, il grafene nano-materiale viene aggiunto per aumentarne la durata e accelerare la conduzione del calore dello scambiatore di calore del 9%. Di conseguenza, queste alette consentiranno al condizionatore d'aria di mantenere le prestazioni complessive di raffreddamento per un uso prolungato.

Oltre a questi aggiornamenti hardware, il Controllo dell'Algoritmo Infinito, sviluppato in base al calcolo precedente, utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale avanzato. Questa tecnologia ottimizza il comfort dell'utente e l'efficienza energetica. Midea prende in considerazione un maggior numero di variabili per ottimizzare le soluzioni dei condizionatori d'aria. Oltre alle dimensioni della stanza e alla temperatura interna, il nuovo algoritmo di intelligenza artificiale impara automaticamente dalle abitudini e dalle preferenze degli utenti e di conseguenza si adatta automaticamente all'ambiente in evoluzione. Con questo, Midea offre l'esperienza domestica ideale per gli utenti, che possono godere di un'esperienza su misura con un consumo energetico minimo, raggiungendo un tasso di risparmio energetico extra del 20%.

Questi quattro componenti di TESSERACTION rappresentano un enorme passo avanti nel design e nella progettazione di condizionatori d'aria con progressi nell'hardware, e l'algoritmo software che consente all'unità di operare con basso consumo ed alta efficienza.

Con TESSERACTION, Midea ha posto le basi per creare un'esperienza residenziale più sostenibile e confortevole con i suoi prodotti per la climatizzazione. Sulla base di queste innovazioni tecnologiche, Midea potenzia ulteriormente l'impegno nei confronti delle soluzioni green creando prodotti più trasformativi dotati di funzionalità maggiormente ecocompatibili in grado di ridurre al minimo il consumo di energia, massimizzando il comfort di raffrescamento.

