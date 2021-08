Venezia, 6 Agosto 2021 - La prostatite è un problema molto diffuso tra gli uomini di diverse età: si tratta di uno stato infiammatorio che colpisce la ghiandola prostatica e in alcuni casi può anche dare vita a sintomi davvero difficili da gestire.

Quando la prostatite non viene trattata in maniera adeguata può provocare una serie di fastidi a livello fisiologico che possono incidere sulla vita di coppia e sociale. Anche se alcuni uomini sviluppano una prostatite lieve, con il passare degli anni tale condizione può trasformarsi in forma acuta e cronica in associazione a sintomi particolarmente invalidanti che compromettono la quotidianità come la difficoltà di minzione e i disturbi sessuali tra cui la disfunzione erettile.

Le cause della prostatite sono molteplici: al giorno d'oggi esistono numerose cure e rimedi privi di effetti collaterali che possono essere utilizzati per alleviare lo stato infiammatorio e prevenire l'ingrossamento della ghiandola prostatica.

La prostatite può presentarsi in forma cronica anche in uomini più giovani, tuttavia tende a manifestarsi principalmente intorno ai 50 anni. Scopriamo che cos'è questa patologia, come è possibile prevenirla e quali sono le migliori cure per la prostatite.

Come si manifesta la prostatite?

La prostatite si manifesta attraverso un gonfiore e un'infiammazione della ghiandola prostatica. Quest'ultima ha delle dimensioni simili a quelle di una noce ed è collocata al sotto della vescica. La prostata è un organo unicamente maschile che si occupa della produzione dello sperma.

Nella maggior parte dei casi la prostatite causa dolore e bruciore durante la minzione portando numerosi soggetti a doversi alzare più volte durante la notte per la sensazione di dover urinare. Altri disturbi della prostatite possono manifestarsi mediante un dolore all'inguine, all'apparato genitale maschile e alla zona pelvica.

L'infiammazione alla prostata è più comune negli uomini dai 40 anni in su ma può comunque colpire i soggetti di tutte le età. Trascurare questa patologia può causare una serie di conseguenze per la propria salute. Tuttavia non sempre è possibile identificare i fattori scatenanti della prostatite, motivo per cui in molti i casi la persona non si accorge nemmeno di soffrirne. Questo avviene perché la prostatite può essere del tutto asintomatica nei primi anni e sfociare in numerosi disturbi e fastidi con l'avanzare dell'età.

La prostatite può anche essere provocata da un'infezione batterica: in questo caso è possibile curarla con l'uso di antibiotici. In base ai fattori scatenanti, la patologia può manifestarsi in modo improvviso oppure graduale e grazie ai trattamenti adeguati è possibile ottenere un netto miglioramento dei sintomi.

La prostatite cronica tuttavia può essere particolarmente duratura e i sintomi possono presentarsi per alcuni mesi consecutivi. Guarire dalla prostatite è possibile?

Come riconoscere i primi sintomi della prostatite?

La prima cosa da fare per intervenire in tempo sull'infiammazione della prostata è saper riconoscere i sintomi. Esistono infatti alcuni segnali che possono indicare la fase iniziale della prostatite con disturbi che possono variare di intensità e durata. Ecco i segnali principali che indicano la presenza di una prostatite.

• Bruciore e dolore durante la minzione.

• Difficoltà ad urinare con presenza di gocciolamento post minzionale.

• Sangue nelle urine.

• Sensazione frequente di dover urinare, anche di notte.

• Gocciolamento post minzione.

• Indolenzimento tra il retto e lo scroto.

• Dolore ai testicoli e al pene.

• Bruciore e dolore durante l'eiaculazione.

Cosa fare in presenza di prostatite?

Se si ha una prostatite in corso è assolutamente sconsigliato il consumo di cibi grassi, fritti e piccanti e sono da evitare anche il fumo le bevande alcoliche. Queste cattive abitudini possono peggiorare ulteriormente l'ingrossamento della prostata. È altrettanto sconsigliato condurre una vita sedentaria in quanto può aggravare il fenomeno.

I disturbi della prostatite possono essere alleviati correggendo lo stile di vita e praticando attività fisica leggera come stretching o nuoto in abbinamento ad una dieta bilanciata e sana.

Migliori cure per la prostatite

Tra le cure efficaci per curare e prevenire la prostatite, ci sono gli integratori alimentari a base di estratti completamente naturali, come ad esempio il Prostatricum .

I trattamenti per la prostatite tuttavia possono dipendere dalle cause e dall'entità del problema.

In presenza di una prostatite batterica, la patologia viene trattata con la somministrazione di antibiotici .

Per la prostatite cronica invece possono essere necessari trattamenti a lungo termine in grado di favorire la guarigione e riportare la prostata in salute.

Chiaramente è sempre bene prima consultare il parere del medico e fare tutte le visite ed esami del caso.

Quali sono i rimedi per alleviare sintomi e dolori della prostatite?

Esistono numerosi rimedi in grado di alleviare i sintomi della prostatite e migliorare la propria quotidianità.

Oltre agli integratori 100% naturali privi di effetti collaterali che consentono di prevenire e contrastare i disturbi della prostatite è anche possibile ricorrere ad ulteriori strategie come ad esempio il cuscino per la prostatite. Si tratta di un ottimo rimedio per chi soffre di prostatite e deve trascorrere molte ore seduto, ad esempio per un lavoro d'ufficio.

Questa soluzione permette di alleviare la sensazione di indolenzimento quando ci si siede ed evitare di esercitare troppa pressione sulla zona della vescica. In commercio è possibile trovare tantissime tipologie di cuscini ideali per chi è affetto da questa patologia.

Vi sono poi degli estratti naturali estremamente efficaci in grado di contrastare l'infiammazione alla prostata come l'uva ursina, dalle spiccate proprietà calmanti che stimolano la funzione del tratto urinario. Anche i semi di zucca possono aiutare a prevenire e combattere la prostatite grazie alle loro proprietà antiossidanti che favoriscono la funzionalità urinaria contrastando l'infiammazione con la conseguente riduzione della dimensione della prostata. I semi di zucca vantano numerosi effetti benefici grazie all'elevata quantità di zinco al loro interno che agisce in modo mirato sulla patologia donando risultati positivi in breve tempo.

Infine, è bene prediligere un esercizio fisico non eccessivo come stretching o yoga in grado di favorire il rilassamento e l'elasticità muscolare: anche una semplice passeggiata giornaliera in natura è un toccasana per chi soffre di prostatite.

