Migranti, 13 minori si allontanano da centro accoglienza di Senigallia: 3 sono rientrati

Tredici naufraghi minorenni, tra i 39 sbarcati ad Ancona nei giorni scorsi dalle navi Ocean Viking e Geo Barents, si sono allontanati venerdì pomeriggio dal centro di accoglienza di Senigallia. Tre di loro in serata hanno fatto ritorno, come riferisce VivereSenigallia. I ragazzi che si trovano nella struttura hanno un'età compresa tra i 15 e i 17 anni (anche se in qualche caso l'età è in corso di verifica) e provengono da Sudan, Nigeria, Eritrea, Ciad e Ghana. In queste ore alcuni degli adolescenti sarebbero stati individuati a Rimini ma le verifiche sono ancora in corso.