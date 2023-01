Migranti, 700 soccorsi da Guardia costiera al largo di Siracusa

Operazione di soccorso al largo delle coste siciliane. Un peschereccio con circa 700 migranti a bordo è stato intercettato nella notte dalla Guardia costiera. L'operazione Sar a una trentina di miglia da Siracusa.

Intanto è previsto domani mattina l'arrivo a Taranto della Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere con a bordo 85 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale. Particolarmente complessa l'operazione di salvataggio di un'imbarcazione con 41 persone, che è avvenuta "nel buio più totale e in condizioni difficili perché la barca si era capovolta", spiegano da Msf. "Le persone a bordo erano in mare da tre giorni e stavano già imbarcando acqua", racconta Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi a bordo della nave. Le ricerche dell'imbarcazione in pericolo segnalata da Alarm Phone, invece, sono terminate senza successo.