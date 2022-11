Migranti, Affinita (Moige): "Sgravi contributivi siano estesi anche a nuclei familiari"

"Come famiglie non chiediamo aiuti, ma equità fiscale"

"Gli sgravi contributivi siano estesi anche ai nuclei familiari che sono già da decenni soggetti a una fiscalità discriminante in quanto vengono tassati senza considerare pienamente il costo di un figlio che è di circa 10/15 mila euro annui. Come famiglie non chiediamo aiuti, ma equità fiscale". Lo dice all'Adnkronos Antonio Affinita, direttore generale del Moige, Movimento italiano genitori, commentando il decreto interministeriale del 21 settembre 2022 firmato lo scorso agosto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, sugli sgravi contributivi alle cooperative sociali per l'assunzione di persone a cui è stata riconosciuta protezione internazionale. (di Roberta Lanzara)