Migranti, Al Bano: ''Ormai Italia passa per Nazione che regala soldi e dove tutto è possibile''

"L'Italia ormai passa per la Nazione che regala i soldi a chi arri va, basterebbe fare come la Germania, l'Austria e nel resto del mondo: se hai il Visto passi, sennò non passi''. Così All'Adnkronos Al Bano sulle polemiche che si stanno scatenando a causa dei numerosi sbarchi di migranti avvenuti nelle ultime ore a Lampedusa. ''Ormai il passaparola in Africa è arrivato dappertutto -prosegue il cantante- l'Italia passa per la Nazione dove tutto è possibile. Bisogna fermare questa gente prima che arrivi, lo dico anche per loro, perché pur di venire qui rischiano la vita'', conclude Al Bano.

(di Alisa Toaff)