E' appena partita dal piazzale della spiaggia di Steccato di Cutro la Via crucis per ricordare le vittime del naufragio di una settimana fa. In prima fila il vescovo di Crotone Angelo Raffaele Panzetta e l’imam di Crotone , oltre ai sindaci e ai parroci della diocesi. Sono centinaia e centinaia i fedeli che partecipano alla Via crucis e che si danno il cambio per tenere la croce, realizzata con il legno del barcone affondato domenica scorsa.