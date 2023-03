Al largo di Lampedusa si è rischiata una nuova tragedia: nella notte un barchino con 42 persone a bordo è affondato in acque SAR italiane. A prestare i primi soccorsi, un peschereccio tunisino. Poi la Guardia costiera che ha recuperato i naufraghi. Record di arrivi sull'isola in 24 ore con oltre 40 imbarcazioni soccorse. All'hotspot di contrada Imbriacola oltre 3mila migranti. Allarme Alarm Phone: "500 persone su un barcone in pericolo".