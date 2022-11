Migranti, Calenda: "Salvini irresponsabile e pericoloso, qualcuno lo fermi"

"Macron accetta per la prima volta di far entrare una nave in un porto francese, aiutando l'Italia. Il risultato è che Salvini fa un tweet in cui sostanzialmente dice 'abbiamo piegato la Francia'. Ma solo uno che è molto imbecille può fare una cosa del genere. Il modo in cui Salvini fa politica è irresponsabile, infantile e pericoloso, ma quando lo fa al governo il danno delle sue stupidaggini riverbera non solo sul governo, di cui noi siamo all'opposizione, ma sul Paese. Qualcuno lo fermi". A dirlo è il leader di Azione Carlo Calenda, a margine di una conferenza stampa a Palermo, parlando della crisi Italia-Francia sui migranti. "Lui (Salvini ndr) è interessato a fare ponti un po' ovunque - aggiunge -. Se per esempio in Groenlandia avessero bisogno di un bel ponte lo si potrebbe mandare li".

"Sono favorevole al ponte sullo Stretto, lo siamo sempre stati, il governo Renzi lo era. Il problema è che nel frattempo c'è qualche miliardo di euro non speso su strade e infrastrutture ferroviarie. Quindi, benissimo, facciamo partire tutti i lavori sul ponte, commissariamolo, siamo d'accordo, ma intanto qualcuno spenda questi soldi, altrimenti è un paradosso", aggiunge.