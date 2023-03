Migranti, Campisi (Univ. La Manouba): "No allarmismo su democrazia malmenata'

"E' vero che la Tunisia sta passando un momento economicamente difficile, ma a livello politico non vedo tutto questo allarmismo che invece viene fatto notare in Italia o in Europa sui diritti, su questa democrazia che viene malmenata. Non vedo questo, vedo un percorso molto difficile". Parla così con l'Adnkronos Alfonso Campisi, italo-tunisino, ordinario di filologia romanza all'università tunisina di La Manouba, che vive in Tunisia da "più di 25 anni" e che parla di "due pesi e due misure" se gli si chiede dello sblocco del finanziamento da 1,9 miliardi da parte dell'Fmi, con il pensiero rivolto al sostegno assicurato "subito" all'Ucraina dalla comunità internazionale.

"Sono soldi che servirebbero alla Tunisia perché sta mettendo in atto moltissime riforme", sostiene Campisi, convinto che "però queste riforme abbiano bisogno di essere aiutate" e che "bisogna agire molto velocemente, che bisogna per il momento finanziare e farlo subito". Perché, prosegue dicendosi "d'accordissimo" con le ultime dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, "se l'Italia o l'Europa non aiutano la Tunisia ci ritroveremo nuovamente con il 'decennio nero'", gli anni seguiti alla rivoluzione che pose fine all'era Ben Ali nel 2011.

"Credo che l'Europa abbia tutto l'interesse ad aiutare la Tunisia", rimarca. "E' tardi ma - insiste - non è mai troppo tardi per aiuti che aiuteranno la Tunisia e l'Europa e soprattutto l'Italia rispetto al problema migrazioni".

'Italia dovrebbe recuperare ruolo fondamentale nel Mediterraneo e nell'Africa'

Proprio l'Italia, afferma, "può e deve avere un ruolo fondamentale" sia perché è "legata da millenni" alla Tunisia, "sia a livello economico che culturale", sia perché "è la prima terra subito dopo attraversando il Mediterraneo" e "dovrebbe recuperare quello che ha perso in questi ultimi anni, ovvero un ruolo fondamentale nel Mediterraneo e nei rapporti con la Tunisia e l'Africa".

Sul "percorso molto difficile", Campisi parla di un cammino che "doveva essere fatto perché per dieci anni dopo questa pseudo Rivoluzione dei Gelsomini la Tunisia non ha di certo conosciuto questo grande sviluppo democratico". "Sono stati dieci anni difficili, dove gli islamisti hanno governato e non possiamo dire che erano dieci anni di democrazia - afferma - Quel che vuole farci credere adesso l'Europa è che noi abbiamo perso questa grande democrazia e stiamo nuovamente ritornado verso la dittatura. Non è per niente vero, non mi sembra il caso".

E, secondo Campisi, "il grande problema tunisino è avere una Libia instabile". Un Paese, conclude, che "non è diventato da solo instabile" e "molti sbarchi provengono dalla Tunisia, ma la maggior parte arrivano dalla Libia, soprattutto i cittadini subsahariani".