Migranti, Casarini: "Decreto Piantedosi? Bullismo istituzionale"

"I minori non accompagnati salvati in mare dalla nave del soccorso civile Geo Barents, dopo la traversata di oltre 100 ore imposta dal Viminale per raggiungere il porto di La Spezia, sono stati trasferiti in autobus a Foggia. Questo è quello che intendevo quando ho parlato di 'bullismo istituzionale' commentando il decreto Piantedosi". A dirlo all'Adnkronos è Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, mentre a Trapani segue i lavori di preparazione della Mare Jonio, che "presto tornerà in missione nel Mediterraneo centrale".

"Questo ministro vorrebbe fare il 'democristiano', ma alla fine prevale l'imprinting da 'bullo' che caratterizzava il suo predecessore - aggiunge -. D'altronde mi sembra la caratteristica peculiare di tutto il governo: bulli istituzionali e a volte squadristi istituzionali".