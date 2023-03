Migranti, caso Wagner approda al Copasir

"Se il ministro della Difesa dice una cosa è perché ha degli elementi per poterlo dire. Ci sarà sicuramente, la prossima settimana, una riunione del Copasir in merito". Lo afferma all'Adnkronos Claudio Borghi, senatore della Lega e membro del Copasir, all'indomani delle parole del ministro della Difesa Guido Crosetto sul collegamento tra l’aumento dell'immigrazione dalle coste africane e la Wagner. "Mi sembra evidente che una cosa del genere debba essere approfondita in sede di Copasir", aggiunge Borghi.

In una nota di ieri il ministro Crosetto ha scritto: "Mi sembra che ormai si possa affermare che l’aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni Paesi africani".