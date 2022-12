Migranti, Cdm approva nuovo dl: regole più stringenti per Ong

La bozza: "Richiesta porto subito dopo salvataggio e sbarco senza ritardo. Transito e sosta navi ong solo per soccorsi"

Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha dato via libera al nuovo decreto sui migranti, con regole più stringenti anche per le ong e i soccorsi in mare. Lo si apprende da fonti di Governo.

Secondo quanto si legge nella bozza del decreto immigrazione, le navi delle ong che effettuano salvataggi in mare devono richiedere "nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco" e "il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità" deve essere "raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso". E ancora: "Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità".