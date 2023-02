Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: in 158 sono approdati durante la notte a bordo di quattro barchini. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha rivendicato i risultati del governo Meloni sul fronte migranti, sottolineando come in quattro mesi siano stati scongiurati circa 21 mila arrivi da Libia e Tunisia.