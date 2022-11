La crisi scoppiata tra il governo Meloni e la Francia di Emmanuel Macron per via dei migranti a bordo della nave Ocean Viking è "già quasi rientrata". Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine del Consiglio Difesa a Bruxelles. "Non ci sarà alcuna difficoltà per l'Italia - aggiunge - si è discusso su un tema, ma succede nelle famiglie, nei condomini e succede ogni tanto anche tra Paesi di fare delle discussioni".