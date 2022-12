Migranti, Crosetto: 'Investire in Africa è investire nel nostro futuro'

"Dobbiamo investire in Africa per investire nel nostro futuro, abbiamo affrontato questi temi finora in modo burocratico, bisogna invece misurare i risultati degli investimenti. L'Europa investe sette volte più della Cina in Africa ma la Cina ha una presenza più significativa in quel continente". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenendo all'evento "Italia, Niger, Europa, Africa. Due continenti, un unico destino" organizzato dalla Fondazione Med-Or, presieduta da Marco Minniti.