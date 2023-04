Migranti Cutro, P. Chigi: "In corso ricollocamento sopravvissuti come da impegni Governo"

Procedono nel rispetto degli impegni presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio avvenuto a Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. In base alle informazioni raccolte dal ministero dell’Interno, sono 76 - spiega il comunicato - i richiedenti protezione internazionale: 18 l’hanno chiesta all’Italia (15 di nazionalità pakistana, 2 di nazionalità afghana e 1 di nazionalità iraniana) e sono attualmente ospitati presso centri del Sistema accoglienza e integrazione (Sai); 5 minori stranieri non accompagnati sono collocati in strutture per minori.

I 53 richiedenti protezione internazionale in Paesi diversi dall’Italia (49 afghani, 2 Siriani, un iraniano, un somalo) hanno aderito al programma di ricollocazione volontaria e di questi 53, 14 si sono allontanati volontariamente. La posizione di altre 39 persone è stata esaminata dalle autorità tedesche, che hanno ammesso al programma di ricollocamento 33 persone (29 afghani, 2 Siriani, un somalo, un iraniano), 32 delle quali sono partite per la Germania lo scorso 31 marzo, mentre una persona di nazionalità afghana partirà successivamente perché necessita di ulteriori cure mediche. Una ha rifiutato il trasferimento in Germania in quanto intende ricongiungersi con una parente stretta in Irlanda.

Dopo l’incontro a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i sopravvissuti e i familiari delle vittime, le richieste sono state esaminate, portate all’attenzione delle istituzioni e dei partner europei, e gli impegni presi dal Governo - conclude la nota - sono stati rispettati.