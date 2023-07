Migranti, da Ue 100 mln a Tunisia per gestione frontiere

Quest'anno l'Ue "fornirà alla Tunisia 100 milioni di euro per la gestione delle frontiere, ma anche per la ricerca e il soccorso, la lotta ai trafficanti e il rimpatrio". Lo annuncia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al palazzo presidenziale di Cartagine, al fianco di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e del primo ministro olandese Mark Rutte. Il controllo dei flussi migratori è il quarto pilastro del programma che von der Leyen ha delineato per i rapporti bilaterali tra Ue e Tunisia.

L'obiettivo del piano, dice von der Leyen, "è sostenere una politica migratoria olistica radicata nel rispetto dei diritti umani. Entrambi abbiamo interesse a spezzare il cinico modello di business dei trafficanti di esseri umani. È orribile vedere come mettono deliberatamente a rischio vite umane, a scopo di lucro. Lavoreremo insieme su un partenariato operativo contro il traffico di esseri umani e sosterremo la Tunisia nella gestione delle frontiere".