Migranti: ex sindaco Lampedusa, 'Ong? Colmano vuoto Stati"

"Niente di nuovo sotto il sole. Sempre la solita propaganda". All'indomani delle dichiarazioni programmatiche del neo premier Giorgia Meloni in tema di migranti l'ex sindaco di Lampedusa, Totò Martello, non nasconde la propria delusione. "Si continua a fare sempre lo stesso errore - dice all'Adnkronos -. Il discorso di Meloni non affronta il fenomeno delle migrazioni ma ancora una volta solo l'emergenza. E' evidente che manca la volontà politica di trovare soluzioni strutturali". Negli ultimi giorni sulla più grande delle Pelagie si susseguono gli sbarchi. E con i vivi arrivano anche i morti. Gli ultimi in ordine di tempo, ieri sono stati i cadaveri di due gemelli neonati, vittime dell'ennesimo viaggio della speranza a bordo di una carretta del mare sovraccarica intercettata dagli uomini della Capitaneria di porto.

"Qui gli sbarchi proseguono nel silenzio totale del governo - sottolinea Martello -. Arrivi quotidiani con il molo Favaloro tornato a riempirsi di barchini e le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza impegnate giorno e notte nei soccorsi. Di fronte a questo scenario si continua a parlare di cose irrealizzabili, bloccarli a mare è un'ipotesi impraticabile". Per l'ex sindaco, oggi capogruppo del Pd a Lampedusa "la prima cosa da fare è mettere attorno a un tavolo tutti i Paesi rivieraschi del Mediterraneo per fermare le morti in mare. Servono vie di accesso legali e accordi con i Paesi sull'altra sponda del Mediterraneo". Perché, è la tesi di Martello, "se blocchi il flusso dalla Tunisia arriveranno dal Marocco, se blocchi quello dal Marocco partiranno dalla Libia e poi ancora l'Egitto. Senza una politica europea che guardi alle nazioni africane continueremo ad assistere a tragedie e flussi incontrollati".

"Occorre un piano ispirato al 'Global Compact for Migration’, il documento delle Nazioni unite che indica i principi per una migrazione ‘ordinata, regolare e sicura’ - dice Martello -. Fare accordi per far entrare le persone regolarmente. Il resto è solo propaganda". E la stretta nei confronti delle ong? "Le navi umanitarie hanno colmato un vuoto, l'assenza degli Stati in un Mediterraneo lasciato incustodito e in cui si continua a morire, spesso senza testimoni. Se vuoi fare la guerra alle ong devi sostituirle in mare, ritornare a missioni di soccorso coordinate dagli Stati". (di Rossana Lo Castro)