Migranti, Fedez e la 'sua' nave Ong? Sos Med: "Doni a Ocean Viking"

"Ti prometto che verrò. Voglio vedere quanto costa una nave, voglio metterci la mia faccia... e farla federe così la gente si spaventa". Scherzi a parte, deve essere un'esperienza tosta". Fedez ospita Cecilia Strada nel podcast Muschio Selvaggio. Si parla di migranti, di impegno delle Ong e il rapper, oltre ad annunciare la disponibilità a salire sulla nave ResQ, con una battuta ipotizza il proprio impegno diretto con una nave. "Bisogna avere tempo per capire come va la situazione e esporsi per prendersi insulti dagli haters... Non è impossibile però trovare persone che sostengano. L'anno scorso ci ha scritto Roger Waters, che ci ha donato 50mila dollari per una missione di soccorso", dice Cecilia Strada.

Le parole di Fedez non passano inosservate. Sos Mediterranee accoglie come una buona notizia l'intenzione del rapper di voler acquistare una nave per il soccorso in mare di migranti.

"Chiunque doni, fa una cosa buona - dice all'Adnkronos Francesco Creazzo, di Sos Mediterranee - Non tocca a noi giudicare quali siano le intenzioni di Fedez ma se davvero vuole finanziare una nave di soccorso e ricerca noi siamo disponibili a spiegargli come si fa oppure, se vuole, può anche sostenere la Ocean Viking che ha anni e anni di esperienza".