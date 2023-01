Migranti, Fitto: "Da Svezia nessuna presa di posizione contro l'Italia"

“Le dichiarazioni rilasciate oggi al Financial Times dal Rappresentante permanente svedese presso l'Unione europea Danielsson sulle possibili tempistiche del negoziato sul nuovo Patto per l'immigrazione e l'asilo non solo non rappresentano una presa di posizione contro alcuno Stato membro specifico, tantomeno contro l'Italia, ma soprattutto non possono in alcun modo essere strumentalizzate politicamente a livello nazionale". Così il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto.

"La questione migratoria, soprattutto grazie all'azione del Presidente Meloni, è, per la prima volta, alla massima e urgente attenzione dell'Unione europea e sarà uno dei temi principali all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo. Quello cui si riferisce l'Ambasciatore Danielsson nella sua intervista è la riforma strutturale e complessiva del sistema di asilo europeo la quale, proprio perché destinata al superamento delle attuali regole, tra cui Dublino, è un dossier molto complesso dove gli interessi nazionali dei singoli Stati membri sono molto sentiti e diversi".

"Come tutte le riforme strutturali a livello europeo, anche questa potrebbe richiedere dei tempi più lunghi. Si tratta di una circostanza normale, quasi fisiologica. L'Italia intende affrontare il negoziato con un atteggiamento costruttivo e sosterrà gli sforzi della Presidenza svedese in tale direzione".

"In questa prospettiva - prosegue Fitto - mi recherò a Stoccolma già la settimana prossima per un incontro con la mia omologa svedese Roswall per discutere anche di questo e per ribadire la volontà del governo italiano di avviare una proficua collaborazione con la presidenza Svedese. Non è nostro interesse né tantomeno nostra intenzione accettare un compromesso ad ogni costo o al ribasso anzi, a differenza di come è stato fatto in passato, difenderemo gli interessi nazionali senza alcun arretramento né ambiguità”.