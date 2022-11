Il fatto che due grandi Paesi fondatori dell'Ue come Italia e Francia abbiano relazioni amichevoli è "fondamentale" non solo per Roma e Parigi, ma "anche per l'Ue". Lo sottolinea a Bruxelles il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, commentando la crisi nei rapporti tra le due capitali scoppiata a causa della nave Ocean Viking, che stamani ha attraccato nel porto francese di Tolone per sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo Centrale.