Attraccata alla banchina 22 del porto di Ancona la Geo Barents. A bordo della nave di Medici Senza Frontiere ci sono 73 naufraghi, tra cui 16 minori non accompagnati, soccorsi sabato scorso a bordo di un gommone sovraffollato e in difficoltà in acque internazionali, al largo della Libia.