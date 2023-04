Migranti, Geo Barents arrivata a Napoli: a bordo in 75

E' arrivata a Napoli la Geo Barents. A bordo della nave di Medici senza frontiere ci sono 75 persone, tra cui 40 minori e 13 donne, soccorsi lunedì su un barchino in legno in acque internazionali vicino la Libia. A breve dovrebbero iniziare le operazioni di sbarco.

E' invece Lampedusa il porto assegnato all'equipaggio del Nadir. Il team di Resqship ha soccorso ieri un barchino con 41 persone a bordo in zona Sar maltese. Tra i naufraghi anche una donna incinta, un bambino di 4 anni e diversi minori. "La situazione nel Mediterraneo è drammatica - dice l'ong - Dopo poche ore in zona il nostro equipaggio è stato informato di numerose emergenze in mare. La nostra richiesta resta invariata: proteggere le persone, non i confini".