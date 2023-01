Migranti, Geo Barents verso La Spezia salva altre 61 persone

A bordo della nave di Msf sono adesso in 130. Fra i 61 soccorsi anche un bimbo con meno di un anno

Altro salvataggio in mare della Geo Barents che stava facendo rotta verso La Spezia, porto di sbarco assegnato ieri dopo il soccorso 69 persone in acque internazionali a largo della Libia. Sessantuno i migranti soccorsi oggi, tra cui 13 donne e 24 minori, con un bimbo di meno di un anno. A bordo della nave di Medici senza Frontiere sono adesso in 130.

"Mentre andavamo verso nord - raccontano dall'equipaggio - abbiamo ricevuto un'allerta da Alarm Phone. Geo Barents si è diretta verso il punto segnalato ma durante la navigazione abbiamo incontrato un'altra imbarcazione in difficoltà in zona Sar Libia. Abbiamo così effettuato il salvataggio. Le autorità italiane sono state avvertite ma al momento non abbiamo ricevuto nessuna risposta".