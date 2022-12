Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per la gestione dei flussi migratori, con regole più stringenti anche per le ong e i soccorsi in mare. Nel nuovo decreto varato il codice per le Ong: tra le misure sanzioni fino a 50mila euro, navi confiscate e provvedimenti al comandante e all'armatore della nave che non collaborano.