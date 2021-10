Nel corso del 2020 gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza sono 131.803, il 4% in più rispetto al 2019. E' quanto emerge dal Report dell'Istat 'Cittadini non comunitari in Italia, anni 2020-2021'. L'incremento, rileva l'Istituto di statistica, è da imputare totalmente alla crescita dei procedimenti riguardanti uomini, pari all'11,6% in più, mentre la componente femminile risulta in calo del 3%.