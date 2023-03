Migranti, Johansson: "In aprile vado in Tunisia con ministro Italia" - Video

Alla Commissione Europea "lavoriamo a stretto contatto con l'Italia, abbiamo una buona cooperazione. Dobbiamo aumentare i contatti con i Paesi di origine e di transito per prevenire le partenze illegali, perché" quella del Mediterraneo Centrale "è una rotta estremamente pericolosa, in cui molte persone perdono la vita. Dobbiamo investire in percorsi legali: Andrò in Tunisia con il ministro italiano per discuterne". Lo ha detto la commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson, a margine del prevertice del Pse a Bruxelles. La visita insieme al ministro italiano, che potrebbe essere Matteo Piantedosi, e forse anche con il suo omologo francese, dovrebbe tenersi il mese prossimo.